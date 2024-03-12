"Самый богатый видеоблогер России" опроверг уход Apple и Samsung из страны
Блогер Wylsacom: Все бренды электроники вернутся в Россию вслед за Apple
Блогер Wylsacom (Валентин Петухов). Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Как только компания Apple придумает, как вернуться на российский рынок, все остальные известные бренды электроники, включая Honor, Xiaomi, Samsung, последуют за ней, поскольку терять покупателей в России не желает никто. Об этом рассказал техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов), которого называют самым богатым видеоблогером страны.
"Они и не уходили с нашего рынка, хотя и прекращали на какое-то время маркетинговую активность. Сейчас, применяя гибридные схемы, работая через партнёров и аккуратно начиная какую-то самостоятельную деятельность, они показывают, что шоковый период прошёл, выстраиваются новые процессы. Думаю, что никто не хочет терять наш рынок", — объяснил Wylsacom в беседе с НСН.
Петухов считает, что сейчас компании всё ещё опасаются официально возвращаться из-за угрозы вторичных санкций и недовольства со стороны достаточно крупных игроков. Однако они сумели совладать с новыми порядками и наладили поставки и сервисное обслуживание устройств.
"Думаю, что, как только появится возможность официально вернуться, бренды сразу же ею воспользуются. Здесь неким маркером может являться компания Apple. Как только условия позволят ей вернуться на наш рынок, все остальные прибегут вслед за ней", — резюмировал техноблогер.
Напомним, что в конце января компания Apple выплатила в России антимонопольный штраф на сумму выше одного миллиарда рублей. В связи с этим член Регионального общественного центра интернет-технологий Виноградов заявил, что таким образом американская компания даёт понять, что она планирует в дальнейшем вновь занять свою нишу на российском рынке гаджетов.