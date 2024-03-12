"Самый богатый видеоблогер России" опроверг уход Apple и Samsung из страны

Как только компания Apple придумает, как вернуться на российский рынок, все остальные известные бренды электроники, включая Honor, Xiaomi, Samsung, последуют за ней, поскольку терять покупателей в России не желает никто. Об этом рассказал техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов), которого называют самым богатым видеоблогером страны.

"Они и не уходили с нашего рынка, хотя и прекращали на какое-то время маркетинговую активность. Сейчас, применяя гибридные схемы, работая через партнёров и аккуратно начиная какую-то самостоятельную деятельность, они показывают, что шоковый период прошёл, выстраиваются новые процессы. Думаю, что никто не хочет терять наш рынок", — объяснил Wylsacom в беседе с НСН.

Петухов считает, что сейчас компании всё ещё опасаются официально возвращаться из-за угрозы вторичных санкций и недовольства со стороны достаточно крупных игроков. Однако они сумели совладать с новыми порядками и наладили поставки и сервисное обслуживание устройств.