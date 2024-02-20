Популярный метод сушки iPhone может только навредить, предупредили в Apple

Попытка высушить iPhone с помощью риса может только навредить ему или другим продуктам Apple, предупредили в службе поддержке компании. Там рассказали, что ещё не стоит делать в подобных ситуациях.

"Не сушите iPhone с помощью внешнего источника тепла или сжатого воздуха. Не вставляйте в разъём посторонние предметы, например ватную палочку или бумажное полотенце. Не кладите iPhone в мешок с рисом, так как в противном случае мелкие частицы риса могут повредить ваш iPhone", — говорится в сообщении.

К слову, вышеназванный метод снискал большую популярность у владельцев не только iPhone, но и гаджетов других производителей: люди кладут устройство в пакет с рисом на день, ожидая, что он вытянет влагу. Однако, согласно публикации портала Macworld, крупа не просто не помогает, но и делает материнскую плату более уязвимой к дальнейшим повреждениям.