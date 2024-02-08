В России могут уничтожить технику Apple на миллиарды рублей

В России могут уничтожить десятки тысяч устройств компании Apple. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на эксперта Эльдара Муртазина. Причина — запрет для чиновников и государственных служащих на использование техники американского бренда.

Муртазин рассказал, что был недавно в Перми. Администрация города провела тендер на уничтожение 26 гаджетов Apple, среди которых смартфоны и компьютеры. Стоимость работ составила 1200 рублей. Согласно подсчётам Mobile Research Group, в этом году в России уничтожат примерно 120 тысяч девайсов Apple на общую сумму более двух миллиардов рублей.