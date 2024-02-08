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8 февраля, 09:55

В России могут уничтожить технику Apple на миллиарды рублей

Эксперт Муртазин: В РФ в 2024 году уничтожат примерно 120 тысяч устройств Apple

В России могут уничтожить десятки тысяч устройств компании Apple. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на эксперта Эльдара Муртазина. Причина — запрет для чиновников и государственных служащих на использование техники американского бренда.

Муртазин рассказал, что был недавно в Перми. Администрация города провела тендер на уничтожение 26 гаджетов Apple, среди которых смартфоны и компьютеры. Стоимость работ составила 1200 рублей. Согласно подсчётам Mobile Research Group, в этом году в России уничтожат примерно 120 тысяч девайсов Apple на общую сумму более двух миллиардов рублей.

Ещё одно министерство в России запретило айфоны после скандала с их прослушкой
Ещё одно министерство в России запретило айфоны после скандала с их прослушкой

Напомним, ранее в России чиновники начали массово отказываться от устройств Apple. Причиной стало сотрудничество американской компании со спецслужбами США — в июне ФСБ раскрыла, как в Соединённых Штатах следили за россиянами через айфоны.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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