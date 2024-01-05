Регион

Уведомления отключены

5 января, 13:26

Ещё одно министерство в России запретило айфоны после скандала с их прослушкой

Сотрудникам МЧС запретили пользоваться айфонами на работе из-за риска взлома

Сотрудникам МЧС РФ запретили пользоваться айфонами на рабочем месте после скандала со слежкой спецслужб США за владельцами гаджета, сообщил Mash. По данным телеграм-канала, спасатели получили рекомендацию после информации о возможном взломе.

В рекомендации отметили, что, если один и тот же гаджет используется для работы и личного пользования, на нём могут храниться секретные материалы, а также государственные тайны. Эта информация не должна попасть к злоумышленникам.

Приказ о запрете айфонов начнёт действовать с 10 января. Работникам советуют перейти на андроиды или телефоны с другой системой.

В ЦБ вводится запрет на iPhone после скандала со слежкой спецслужб США за россиянами
В ЦБ вводится запрет на iPhone после скандала со слежкой спецслужб США за россиянами

Ранее Лайф сообщал, что госкорпорация "Ростех" приняла решение ввести запрет для сотрудников на использование техники Apple в служебных целях. В Госдуме тоже обещали сделать "серьёзные выводы" относительно безопасности айфонов. Это связано со "шпионским скандалом". 1 июня ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью мобильных устройств Apple. Заражены оказались несколько тысяч гаджетов россиян, а также пользователей сим-карт, зарегистрированных на диппредставительства и посольства в России.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Мышляева
  • Новости
  • МЧС России
  • Гаджеты
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров