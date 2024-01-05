Ещё одно министерство в России запретило айфоны после скандала с их прослушкой

Сотрудникам МЧС РФ запретили пользоваться айфонами на рабочем месте после скандала со слежкой спецслужб США за владельцами гаджета, сообщил Mash . По данным телеграм-канала, спасатели получили рекомендацию после информации о возможном взломе.

В рекомендации отметили, что, если один и тот же гаджет используется для работы и личного пользования, на нём могут храниться секретные материалы, а также государственные тайны. Эта информация не должна попасть к злоумышленникам.