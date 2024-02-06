Очки Apple Vision Pro появились и в России, но цена сильно кусается

В России появились первые предложения о продаже очков виртуальной и дополненной реальности Apple Vision Pro. Цена устройства на некоторых интернет-платформах доходит до 900 тысяч рублей. Первые объявления о продаже появились 5 января, сообщает РБК.

Стоимость гарнитуры на трёх крупнейших маркетплейсах на сегодняшний день начинается от 650 тысяч рублей. Многие продавцы отмечают, что переговоры с поставщиками продолжаются и средняя стоимость устройства при сохранении курса рубля вскоре составит 530 тысяч. На сайте объявлений можно встретить информацию о продаже очков смешанной реальности за 390–850 тысяч рублей. В официальных салонах цены на младшую модель Vision Pro стартуют от 660 тысяч рублей, а стоимость топовой комплектации составляет 750 тысяч.