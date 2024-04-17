Ещё четыре крупных банка Китая перестали принимать платежи из России

В Китае с конца марта ухудшилась ситуация с платежами в юанях из России, транзакции начали отклонять ещё четыре крупные кредитные организации. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник в бизнес-сообществе.

В число китайских банков, которые перестали принимать юани из России, добавились крупнейший в стране ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank (занимают 10-е и 12-е места по капитализации), а также Bank of Taizhou. Сведения уже подтвердил гендиректор делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) Алексей Егармин.

По его словам, особенно усложнились расчёты за промышленные товары, но платежи за потребительские продукты ещё принимаются в штатном режиме. Согласно данным инсайдеров газеты, ужесточил ограничения и Bank of China, через который теперь проходит только небольшая доля операций из России. Он назвал большой проблемой отправить юани в КНР. Это уже сказалось на импорте оборудования, в мае ожидается усугубление ситуации. В основном с РФ к настоящему времени работают небольшие китайские банки, заключил источник.