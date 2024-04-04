Кремль указал на руку США в отказе банков Казахстана, Киргизии и Армении принимать карты "Мир"
Песков: РФ и другие страны будут минимизировать риски использования карт "Мир"
РФ и другие страны будут минимизировать риски использования карт "Мир". Обложка © ТАСС / Семён Лиходеев
Россия продолжит искать с другими странами способы минимизировать их риски, которые могут возникнуть из-за использования карт "Мир". Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем диалог с этими странами с тем, чтобы такие риски минимизировать и выработать алгоритмы взаимодействия, которые позволят полностью минимизировать эти риски", — пояснил он.
Песков подчеркнул, что на те страны, которые согласились на своей территории применять карты "Мир", оказано "неприкрытое давление и угрозы, прежде всего со стороны Соединённых Штатов Америки". По словам представителя Кремля, некоторые государства вынуждены отказываться от приёма российских карт из страха перед западными санкциями против своих финансовых учреждений.
Напомним, крупнейший в Казахстане Halyk Bank ("Народный банк") с 27 февраля прекратил обслуживание карт российской платёжной системы "Мир". Аналогичное решение принято в Киргизии, оно вступает в силу с 5 апреля. А 30 марта банки Армении прекратили работать с картами "Мир".