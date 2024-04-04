Кремль указал на руку США в отказе банков Казахстана, Киргизии и Армении принимать карты "Мир" Песков: РФ и другие страны будут минимизировать риски использования карт "Мир" 4 апреля, 09:48 РФ и другие страны будут минимизировать риски использования карт "Мир". Обложка © ТАСС / Семён Лиходеев

Россия продолжит искать с другими странами способы минимизировать их риски, которые могут возникнуть из-за использования карт "Мир". Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем диалог с этими странами с тем, чтобы такие риски минимизировать и выработать алгоритмы взаимодействия, которые позволят полностью минимизировать эти риски", — пояснил он.

Песков подчеркнул, что на те страны, которые согласились на своей территории применять карты "Мир", оказано "неприкрытое давление и угрозы, прежде всего со стороны Соединённых Штатов Америки". По словам представителя Кремля, некоторые государства вынуждены отказываться от приёма российских карт из страха перед западными санкциями против своих финансовых учреждений.

Авторы Татьяна Миссуми