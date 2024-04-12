Китайские банки из-за шантажа США отклоняют платежи из России за электронику

Банки Китая с марта блокируют поступающие от российских юридических лиц платежи за оплату покупаемых в КНР электронных компонентов для различных устройств. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

В материале говорится, что проблемы начались с оплатой кит-наборов (набор комплектующих, из которых на месте можно собрать готовое устройство. — Прим. Life.ru). В них входят процессоры, экраны и прочие компоненты. В отечественных компаниях подтвердили журналистам издания проблемы с расчётами за купленные компоненты, добавив, что накладки с оплатой готовых девайсов от производителей из Азии — системных блоков, серверов и систем для хранения информации — стали возникать ещё в декабре. Источник газеты сообщил, что оплата не проходит даже у тех компаний, у которых был заключён долгосрочный контракт на производство и поставку компонентов с клиентами из России.

Представитель Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей объяснил, что в настоящее время оплата любых товаров из Китая стала очень затруднительным делом. Причина кроется в давлении США на китайские финансовые структуры: Штаты грозят санкциями тем, кто будет замечен сотрудничающим с юридическими лицами из России.

Учитывая, что на практике у Китая почти абсолютная монополия в сфере компонентов для электроники, блокировки платежей могут обернуться очень неприятными последствиями для российских производителей, допускает один из собеседников "Коммерсанта". По его словам, сейчас ведётся работа по альтернативным маршрутам проведения платежей.