Китайские банки из-за шантажа США отклоняют платежи из России за электронику
"Коммерсант": Банки КНР блокируют платежи юрлиц из РФ за покупку электроники
Банки Китая с марта блокируют поступающие от российских юридических лиц платежи за оплату покупаемых в КНР электронных компонентов для различных устройств. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
В материале говорится, что проблемы начались с оплатой кит-наборов (набор комплектующих, из которых на месте можно собрать готовое устройство. — Прим. Life.ru). В них входят процессоры, экраны и прочие компоненты. В отечественных компаниях подтвердили журналистам издания проблемы с расчётами за купленные компоненты, добавив, что накладки с оплатой готовых девайсов от производителей из Азии — системных блоков, серверов и систем для хранения информации — стали возникать ещё в декабре. Источник газеты сообщил, что оплата не проходит даже у тех компаний, у которых был заключён долгосрочный контракт на производство и поставку компонентов с клиентами из России.
Представитель Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей объяснил, что в настоящее время оплата любых товаров из Китая стала очень затруднительным делом. Причина кроется в давлении США на китайские финансовые структуры: Штаты грозят санкциями тем, кто будет замечен сотрудничающим с юридическими лицами из России.
Учитывая, что на практике у Китая почти абсолютная монополия в сфере компонентов для электроники, блокировки платежей могут обернуться очень неприятными последствиями для российских производителей, допускает один из собеседников "Коммерсанта". По его словам, сейчас ведётся работа по альтернативным маршрутам проведения платежей.
Ранее Life.ru сообщал о том, что с февраля 2024 года существенно снизилась скорость проведения платежей из РФ в Казахстан — сейчас это может занимать по две-три недели. Некоторые казахстанские кредитно-финансовые компании, в том числе и самый крупный банк страны Halyk Bank ("Народный банк"), попросту отказываются от работы с Россией. Ситуация преимущественно касается расчётов в долларах, но не только: похожее, хоть и в меньших объёмах, происходит и при проведении операций с национальными валютами.
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