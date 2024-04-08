Банки Казахстана замедлили обработку переводов из России

С конца февраля текущего года усугубилась ситуация, связанная со сроком проведения платежей из России в Казахстан. Как передаёт газета "Известия", длительность переводов теперь может достигать двух-трёх недель.

Информацию об этом в беседе с журналистами подтвердил вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев. Он подчеркнул, что транзакции "висят" неделями, а местные кредитно-финансовые организации, среди которых крупнейший банк республики Halyk Bank ("Народный банк"), и вовсе отказываются работать с Россией. Помимо проблем с долларовыми транзакциями, наблюдаются схожие моменты, связанные с операциями в национальных валютах.

По словам председателя правления ассоциации участников рынка платёжных услуг "Национальный платёжный совет" ("НПС") Александра Линникова, это связано с риском вторичных санкций. Специалист подчеркнул, что теперь казахстанские организации проводят углублённые комплаенс-проверки клиентских операций для выявления возможных собственных "санкционных" угроз.