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6 мая, 22:59

Госдеп напомнил слова Байдена, не желающего отправлять военных на Украину

Госдеп опроверг слова конгрессмена Джеффриса об отправке войск США на Украину

Американский лидер Джозеф Байден твёрдо заявлял, что США никогда не отправят на Украину своих военных. Так на скандальное заявление конгрессмена Хакима Джеффриса отреагировал представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Я не буду комментировать заявление члена Конгресса. Президент ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину", — произнёс дипломат на брифинге.

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Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис назвал вероятной отправку американских военных на Украину, призвав избежать этого сценария. Аналогичное заявление ранее делал и французский лидер Эмманюэль Макрон. В Кремле уверены, что появление зарубежных солдат в зоне боевых действий станет лишь новым витком эскалации.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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