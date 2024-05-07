Госдеп напомнил слова Байдена, не желающего отправлять военных на Украину

Американский лидер Джозеф Байден твёрдо заявлял, что США никогда не отправят на Украину своих военных. Так на скандальное заявление конгрессмена Хакима Джеффриса отреагировал представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Я не буду комментировать заявление члена Конгресса. Президент ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину", — произнёс дипломат на брифинге.