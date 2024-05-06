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6 мая, 11:43

Глава Минобороны Польши заявил, что не собирается посылать войска на Украину

Польша не собирается отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

"Польша не готовится и не будет высылать Войско польское на Украину", сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вёл телеканал TVP Info.

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Напомним, в начале мая президент Франции Эмманюэль Макрон снова не исключил отправки войск на Украину. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в ответ на это заявил, что отправка войск НАТО в Незалежную приведёт к опасной эскалации, а министр обороны Италии сообщил, что Рим не поддерживает идею Макрона.

Обложка ©

Getty Images / Jeff J Mitchell

Александра Вишнякова
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