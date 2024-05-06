Глава Минобороны Польши заявил, что не собирается посылать войска на Украину
Польша не собирается отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
"Польша не готовится и не будет высылать Войско польское на Украину", — сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вёл телеканал TVP Info.
Напомним, в начале мая президент Франции Эмманюэль Макрон снова не исключил отправки войск на Украину. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в ответ на это заявил, что отправка войск НАТО в Незалежную приведёт к опасной эскалации, а министр обороны Италии сообщил, что Рим не поддерживает идею Макрона.
Обложка ©
Getty Images / Jeff J Mitchell