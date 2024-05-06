Глава Минобороны Польши заявил, что не собирается посылать войска на Украину

Польша не собирается отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

"Польша не готовится и не будет высылать Войско польское на Украину", — сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вёл телеканал TVP Info.