ЕС подготовил черновик договора о гарантиях безопасности для Украины с пунктом о вводе войск
Welt: ЕС подготовил черновой вариант проекта гарантий безопасности для Украины
Евросоюз подготовил предварительный план соглашения, которое предоставляет Киеву гарантии безопасности, согласно которым прямое вовлечение военнослужащих из стран ЕС в противостояние с Россией исключается. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag.
Сейчас Брюссель обсуждает с Киевом детали 11-страничного соглашения с украинской стороной. Предположительно, этот документ перестанет действовать, когда Украина станет полноправным членом НАТО и ЕС. Текст предусматривает проведение консультаций для Киева в случае агрессии против Украины в течение 24 часов, но становление самого ЕС стороной такого конфликта полностью исключено. Среди других обязательств — поставки оружия, обучение солдат ВСУ, помощь в реформировании сектора безопасности, разминировании, а также противодействии гибридным угрозам и кибератакам.
Представители Евросоюза в тексте соглашения в очередной раз напомнили Киеву, что влияние стран ЕС является определяющим фактором для "обеспечения немедленной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины", поскольку за их счёт сейчас фактически существует эта страна.
Черновик обсуждается между Европейской службой внешних действий и Киевом. Из стран – членов ЕС пока только семь согласились предоставить Незалежной гарантии безопасности: ФРГ, Дания, Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия. К ним присоединилась вышедшая из ЕС Британия. По сведениям Welt, Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр, Ирландия, Австрия и Мальта отказываются заключать подобные соглашения. Также давать Украине гарантии не хотят не входящие в ЕС Швейцария и Турция.
Любопытно, что этот список гарантий будет действовать до тех пор, пока Киев не будет принят в НАТО и ЕС. Возможно, одним из условий соглашения для Украины станет передача её независимости в руки европейских властей. Ранее посол Евросоюза заявляла, что если украинское руководство хочет вступления страны в союз, то оно обязано делегировать ему её суверенитет, поскольку ЕС сотрудничает с Киевом, преследуя свои политические интересы, а не из любви к украинскому народу, о чём заявлял Жозеп Боррель. Что касается НАТО, США, будучи лидером Североатлантического альянса, прогнозируют, что в ближайшие несколько лет членство в блоке Украине не светит.
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