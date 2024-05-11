Евросоюз подготовил предварительный план соглашения, которое предоставляет Киеву гарантии безопасности, согласно которым прямое вовлечение военнослужащих из стран ЕС в противостояние с Россией исключается. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag.

Сейчас Брюссель обсуждает с Киевом детали 11-страничного соглашения с украинской стороной. Предположительно, этот документ перестанет действовать, когда Украина станет полноправным членом НАТО и ЕС. Текст предусматривает проведение консультаций для Киева в случае агрессии против Украины в течение 24 часов, но становление самого ЕС стороной такого конфликта полностью исключено. Среди других обязательств — поставки оружия, обучение солдат ВСУ, помощь в реформировании сектора безопасности, разминировании, а также противодействии гибридным угрозам и кибератакам.

Представители Евросоюза в тексте соглашения в очередной раз напомнили Киеву, что влияние стран ЕС является определяющим фактором для "обеспечения немедленной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины", поскольку за их счёт сейчас фактически существует эта страна.