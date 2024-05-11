Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 06:55
3460

ЕС подготовил черновик договора о гарантиях безопасности для Украины с пунктом о вводе войск

Welt: ЕС подготовил черновой вариант проекта гарантий безопасности для Украины

Евросоюз подготовил предварительный план соглашения, которое предоставляет Киеву гарантии безопасности, согласно которым прямое вовлечение военнослужащих из стран ЕС в противостояние с Россией исключается. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag.

Сейчас Брюссель обсуждает с Киевом детали 11-страничного соглашения с украинской стороной. Предположительно, этот документ перестанет действовать, когда Украина станет полноправным членом НАТО и ЕС. Текст предусматривает проведение консультаций для Киева в случае агрессии против Украины в течение 24 часов, но становление самого ЕС стороной такого конфликта полностью исключено. Среди других обязательств — поставки оружия, обучение солдат ВСУ, помощь в реформировании сектора безопасности, разминировании, а также противодействии гибридным угрозам и кибератакам.

Представители Евросоюза в тексте соглашения в очередной раз напомнили Киеву, что влияние стран ЕС является определяющим фактором для "обеспечения немедленной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины", поскольку за их счёт сейчас фактически существует эта страна.

Черновик обсуждается между Европейской службой внешних действий и Киевом. Из стран – членов ЕС пока только семь согласились предоставить Незалежной гарантии безопасности: ФРГ, Дания, Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия. К ним присоединилась вышедшая из ЕС Британия. По сведениям Welt, Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр, Ирландия, Австрия и Мальта отказываются заключать подобные соглашения. Также давать Украине гарантии не хотят не входящие в ЕС Швейцария и Турция.

Путин объяснил, какими должны быть переговоры по Украине
Путин объяснил, какими должны быть переговоры по Украине

Любопытно, что этот список гарантий будет действовать до тех пор, пока Киев не будет принят в НАТО и ЕС. Возможно, одним из условий соглашения для Украины станет передача её независимости в руки европейских властей. Ранее посол Евросоюза заявляла, что если украинское руководство хочет вступления страны в союз, то оно обязано делегировать ему её суверенитет, поскольку ЕС сотрудничает с Киевом, преследуя свои политические интересы, а не из любви к украинскому народу, о чём заявлял Жозеп Боррель. Что касается НАТО, США, будучи лидером Североатлантического альянса, прогнозируют, что в ближайшие несколько лет членство в блоке Украине не светит.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Россия
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров