В Евросоюзе требуют часть суверенитета Украины
Посол ЕС: Украина должна делегировать часть суверенитета, чтобы вступить в союз
Украина должна делегировать Евросоюзу часть суверенитета ради того, чтобы вступить в интеграционное объединение. С этим заявлением выступила представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова в эфире украинского телемарафона.
"Сейчас, по сути, вы [Украина] стремитесь вступить в ЕС, что уже само по себе означает, что вам придётся определённым образом этот суверенитет делегировать Евросоюзу", — подчеркнула посол.
По её словам, Евросоюз имеет право устанавливать правила игры, в соответствии с которыми руководство Украины должно действовать, чтобы полноправно интегрироваться в сообщество. Противоречий в этом никаких нет, считает дипломат.
В декабре прошлого года стартовали переговоры о вступлении Украины в ЕС, ярым сторонником которого остаётся Владимир Зеленский, он испробовал уже не один десяток способов попасть в заветное сообщество. Ранее украинский политик потребовал принять Украину в Евросоюз, заявив, что в случае отказа от принятия Киева Европа покажет свою слабость Владимиру Путину. Но верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель ясно даёт понять, что союз с помощью Киева лишь добивается своих целей, а не помогает украинской власти, исходя из любви к этой стране и её народу.
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