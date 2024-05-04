В Евросоюзе требуют часть суверенитета Украины

Украина должна делегировать Евросоюзу часть суверенитета ради того, чтобы вступить в интеграционное объединение. С этим заявлением выступила представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова в эфире украинского телемарафона.

"Сейчас, по сути, вы [Украина] стремитесь вступить в ЕС, что уже само по себе означает, что вам придётся определённым образом этот суверенитет делегировать Евросоюзу", — подчеркнула посол.