Орбан заявил, что Венгрия в 2004 году вступала в другой Евросоюз

Венгрия будет расширять экономическое сотрудничество с Азией и Африкой. Об этом рассказал премьер-министр страны Виктор Орбан. Он связал это с тем, что Будапешт 20 лет назад вступал не в тот Евросоюз, каким он является сейчас.

"Мы вступали не в такой Евросоюз. Я сам в 2004 году проводил кампанию за вступление в ЕС и до сих пор считаю, что внутри лучше, чем снаружи, но в то же время не хочу скрывать, что, когда мы вступали в 2004 году, речь шла не об этом", — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Премьер дополнил, что, вступая в ЕС, Венгрия искала безопасности и выхода на крупные рынки европейских стран, а получила засилье мигрантов и давление, попирающее традиционные ценности, которые прописаны в конституции страны.

"Фокус Венгрии, конечно, остаётся на Европе, но радиус действия венгерской экономики нам надо значительно расширять по сравнению с предыдущими десятилетиями", — заключил Орбан.