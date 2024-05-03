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3 мая, 10:15

Орбан заявил, что Венгрия в 2004 году вступала в другой Евросоюз

Премьер Орбан: В 2004 году Венгрия вступала не в тот ЕС, каким он стал сегодня

Премьер Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Премьер Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Венгрия будет расширять экономическое сотрудничество с Азией и Африкой. Об этом рассказал премьер-министр страны Виктор Орбан. Он связал это с тем, что Будапешт 20 лет назад вступал не в тот Евросоюз, каким он является сейчас.

"Мы вступали не в такой Евросоюз. Я сам в 2004 году проводил кампанию за вступление в ЕС и до сих пор считаю, что внутри лучше, чем снаружи, но в то же время не хочу скрывать, что, когда мы вступали в 2004 году, речь шла не об этом", сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Премьер дополнил, что, вступая в ЕС, Венгрия искала безопасности и выхода на крупные рынки европейских стран, а получила засилье мигрантов и давление, попирающее традиционные ценности, которые прописаны в конституции страны.

"Фокус Венгрии, конечно, остаётся на Европе, но радиус действия венгерской экономики нам надо значительно расширять по сравнению с предыдущими десятилетиями", — заключил Орбан.

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Недавно Орбан заявлял, что поддержка Украины утянет Европу на дно. По его словам, лидеры европейских государств "уже ввязались" в конфликт на Украине, потратив на него около 100 миллиардов евро, и называют его "своей войной". Премьер подчеркнул, что Запад в шаге от отправки войск на Украину.

Мирон Сидоров
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