Орбан заявил, что Венгрия в 2004 году вступала в другой Евросоюз
Премьер Орбан: В 2004 году Венгрия вступала не в тот ЕС, каким он стал сегодня
Премьер Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Венгрия будет расширять экономическое сотрудничество с Азией и Африкой. Об этом рассказал премьер-министр страны Виктор Орбан. Он связал это с тем, что Будапешт 20 лет назад вступал не в тот Евросоюз, каким он является сейчас.
"Мы вступали не в такой Евросоюз. Я сам в 2004 году проводил кампанию за вступление в ЕС и до сих пор считаю, что внутри лучше, чем снаружи, но в то же время не хочу скрывать, что, когда мы вступали в 2004 году, речь шла не об этом", — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Премьер дополнил, что, вступая в ЕС, Венгрия искала безопасности и выхода на крупные рынки европейских стран, а получила засилье мигрантов и давление, попирающее традиционные ценности, которые прописаны в конституции страны.
"Фокус Венгрии, конечно, остаётся на Европе, но радиус действия венгерской экономики нам надо значительно расширять по сравнению с предыдущими десятилетиями", — заключил Орбан.
Недавно Орбан заявлял, что поддержка Украины утянет Европу на дно. По его словам, лидеры европейских государств "уже ввязались" в конфликт на Украине, потратив на него около 100 миллиардов евро, и называют его "своей войной". Премьер подчеркнул, что Запад в шаге от отправки войск на Украину.