Орбан: Запад в шаге от отправки войск на Украину, это утянет Европу на дно

Страны Запада находятся в шаге от того, чтобы отправить свои войска на Украину. Подобное решение может утянуть Европу на дно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на мероприятии, посвящённом началу предвыборной кампании в Европарламент. Венгерский премьер дополнил, что лидеры европейских государств "уже ввязались" в конфликт на Украине, потратив на него около 100 миллиардов евро, и называют его "своей войной".

"Мы в шаге от того, чтобы Запад отправил войска на Украину. Это военный водоворот, который может затянуть Европу на дно. Брюссель играет с огнём, то, что он делает, это уже искушение Бога", — цитирует Орбана телеканал HirTV.

Вместе с тем политик в эфире радио Kossuth дополнил, что НАТО сползает в конфликт на Украине из-за создания новой миссии по обучению бойцов Вооружённых сил Украины. По его словам, Североатлантический альянс начал координировать подготовку, отправку вооружения, хочет собрать деньги со стран — членов военного блока.

Политик пояснил, что если ранее в НАТО отказывались от обсуждения возможного участия в конфликте, то в настоящий период организация к этому приблизилась. Орбан напомнил, что Будапешт смотрит на украинский кризис как на конфликт "двух братских славянских народов".