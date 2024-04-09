"Шепчутся на заседаниях": Законодатели США захотели отправить войска на Украину

"Я слышала, как об этом шепчут на разных заседаниях, им (законодателям. — Прим. Life.ru) хотелось бы отправить наших дядей, наших двоюродных братьев и наших сыновей на это поле боя на Украине", — приводит слова Грин издание Newsweek.

При этом Грин не раскрыла, о каких именно законодателях идёт речь и насколько серьёзными были эти обсуждения. Конгрессвумен выступила против отправки войск на украинский фронт. По её словам, Соединённые Штаты должны сражаться с картелями на фоне миграционного кризиса в стране.