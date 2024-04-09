"Шепчутся на заседаниях": Законодатели США захотели отправить войска на Украину
Конгрессвумен Грин: Некоторые законодатели США хотят отправить войска на Украину
Некоторые законодатели США хотят отправить американские войска на Украину. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
"Я слышала, как об этом шепчут на разных заседаниях, им (законодателям. — Прим. Life.ru) хотелось бы отправить наших дядей, наших двоюродных братьев и наших сыновей на это поле боя на Украине", — приводит слова Грин издание Newsweek.
При этом Грин не раскрыла, о каких именно законодателях идёт речь и насколько серьёзными были эти обсуждения. Конгрессвумен выступила против отправки войск на украинский фронт. По её словам, Соединённые Штаты должны сражаться с картелями на фоне миграционного кризиса в стране.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что никаких американских войск на территории Украины не будет. По его словам, подобный шаг приблизил бы прямой конфликт с Россией, а этого в Вашингтоне не хотят. Совсем иная позиция у президента Франции Эмманюэля Макрона, который первым заговорил о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Однако на официальном уровне руководство альянса отрицает отправку войск на украинский фронт. В частности, генсек Столтенберг заявил, что НАТО не ведёт обсуждений по поводу присутствия военных альянса на Украине, речь по-прежнему идёт лишь о поставках вооружений.
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