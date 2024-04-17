Премьер Венгрии отказался считать Украину суверенным государством

Украину более нельзя считать суверенным государством, поскольку Киев находится в полной зависимости от помощи Штатов и Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Украина — больше не суверенное государство, это сейчас просто протекторат Запада. Без денег и оружия от ЕС и США Украина как государство едва ли могла бы выжить", — объяснил венгерский политик во время выступления на Конференции национального консерватизма в Брюсселе.