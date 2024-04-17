Премьер Венгрии отказался считать Украину суверенным государством
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © ТАСС / AP / Virginia Mayo
Украину более нельзя считать суверенным государством, поскольку Киев находится в полной зависимости от помощи Штатов и Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Украина — больше не суверенное государство, это сейчас просто протекторат Запада. Без денег и оружия от ЕС и США Украина как государство едва ли могла бы выжить", — объяснил венгерский политик во время выступления на Конференции национального консерватизма в Брюсселе.
Единственно верным решением для украинских властей Виктор Орбан называет становление Украины буферным государством между Россией и НАТО. Он считает, что из-за особенностей географического положения Киев должен прежде всего думать о безопасности страны, которую можно обеспечить, если государство станет буфером между РФ и странами Североатлантического альянса. По его словам, Россия никогда не приемлет для себя сценария, при котором Украина становится членом НАТО.