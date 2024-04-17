Орбан захотел "обезглавить" Евросоюз
Орбан потребовал отставки лидеров ЕС из-за провала всех ключевых проектов
Европейские лидеры провалили все ключевые экономические и политические проекты, теперь они должны сложить полномочия, призвал премьер Венгрии Виктор Орбан. Страны ЕС нуждаются в новом руководстве, заявил он на пресс-конференции.
Глава кабмина напомнил, что речь идёт о зелёном переходе, миграционной политике, политике устойчивости и других проектах, которые ушли на второй план на фоне поддержки Украины со стороны Брюсселя.
"Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, нам необходимы новые лидеры", — потребовал Орбан.
Антироссийская политика Евросоюза продолжает бумерангом бить по самому объединению. Обсуждение новых санкций вызывает всё больше разногласий, помощь Киеву оборачивается колоссальными расходами, а попытки обслужить свой же аппарат завершаются демаршами.