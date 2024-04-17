Орбан захотел "обезглавить" Евросоюз

Европейские лидеры провалили все ключевые экономические и политические проекты, теперь они должны сложить полномочия, призвал премьер Венгрии Виктор Орбан. Страны ЕС нуждаются в новом руководстве, заявил он на пресс-конференции.

Глава кабмина напомнил, что речь идёт о зелёном переходе, миграционной политике, политике устойчивости и других проектах, которые ушли на второй план на фоне поддержки Украины со стороны Брюсселя.