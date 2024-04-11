Депутаты Европарламента устроили демарш против Совета ЕС, требуя помощи Украине
Евродепутаты отказались принимать бюджетные расходы Совета ЕС за 2022 год на пленарной сессии в Брюсселе. Парламентарии потребовали перенести голосование, чтобы к этому моменту страны объединения успели сформировать решения о выделении Украине новых пакетов военной помощи.
В поддержку такого демарша выступили 515 депутатов. Противоположную позицию заняли лишь 62 парламентария, а 20 человек и вовсе отказались голосовать.
"Депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы перенести голосование по утверждению расходов Совета ЕС на следующую пленарную сессию до того момента, когда государства-члены примут решение по поставкам систем противоракетной обороны, которые запрашивает Украина", — гласит пресс-релиз ЕП.
Украина продолжает молить западных союзников о поставках систем ПВО Patriot для борьбы с российской авиацией, которая регулярно утюжит позиции ВСУ. Глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба даже пообещал США и Европе жёсткий подход к этому вопросу после провала "доброй" дипломатии.
Flickr / European Parliament