Депутаты Европарламента устроили демарш против Совета ЕС, требуя помощи Украине

Евродепутаты отказались принимать бюджетные расходы Совета ЕС за 2022 год на пленарной сессии в Брюсселе. Парламентарии потребовали перенести голосование, чтобы к этому моменту страны объединения успели сформировать решения о выделении Украине новых пакетов военной помощи.

В поддержку такого демарша выступили 515 депутатов. Противоположную позицию заняли лишь 62 парламентария, а 20 человек и вовсе отказались голосовать.