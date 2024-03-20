Европарламент продлил беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции до 2025 года

Украина сможет экспортировать в ЕС сельхозпродукцию без пошлин и квот до 5 июня 2025 года. Решение о продлении привилегированного режима поддержали депутаты Европарламента.

"Временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена ещё на год", — гласит заявление ЕП.

Парламентарии также допустили досрочную отмену беспошлинного режима. На этот шаг Брюссель будет вынужден пойти, если продовольствие из Незалежной спровоцирует сбои на внутренних рынках стран Евросоюза.