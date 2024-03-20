Европарламент продлил беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции до 2025 года
Украина сможет экспортировать в ЕС сельхозпродукцию без пошлин и квот до 5 июня 2025 года. Решение о продлении привилегированного режима поддержали депутаты Европарламента.
"Временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена ещё на год", — гласит заявление ЕП.
Парламентарии также допустили досрочную отмену беспошлинного режима. На этот шаг Брюссель будет вынужден пойти, если продовольствие из Незалежной спровоцирует сбои на внутренних рынках стран Евросоюза.
Чтобы решение вступило в силу, оно должно быть официально утверждено сессией Европарламента и Советом ЕС на уровне министров до 5 июня 2024 года.
Проукраинская экономическая политика ЕС сильно ударила по местным фермерам, которые вот уже несколько месяцев устраивают массовые акции протеста, блокируя КПП на границе с Незалежной. От бессилия сельхозработники даже обращались за помощью к Владимиру Путину.
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