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20 марта, 01:34

Европарламент продлил беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции до 2025 года

Украина сможет экспортировать в ЕС сельхозпродукцию без пошлин и квот до 5 июня 2025 года. Решение о продлении привилегированного режима поддержали депутаты Европарламента.

"Временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена ещё на год", — гласит заявление ЕП.

Парламентарии также допустили досрочную отмену беспошлинного режима. На этот шаг Брюссель будет вынужден пойти, если продовольствие из Незалежной спровоцирует сбои на внутренних рынках стран Евросоюза.

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Чтобы решение вступило в силу, оно должно быть официально утверждено сессией Европарламента и Советом ЕС на уровне министров до 5 июня 2024 года.

Проукраинская экономическая политика ЕС сильно ударила по местным фермерам, которые вот уже несколько месяцев устраивают массовые акции протеста, блокируя КПП на границе с Незалежной. От бессилия сельхозработники даже обращались за помощью к Владимиру Путину.

Обложка ©

Getty Images / STR

Илья Пушкарев
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