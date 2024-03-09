Бунтующие польские фермеры пошли на принцип и отказались от компенсации

Протестующие в Польше фермеры отказались от компенсации и призвали изменить регулирование рынка продовольствия Евросоюза. Об этом сообщил один из лидеров митингующих в Западно-Поморском воеводстве — Эмиль Меча.

Протест польских фермеров в Варшаве. Видео © t.me / FarmersProtest

"Мы не откажемся от протеста, пока украинское, и не только украинское, а происходящее из-за пределов Евросоюза, продовольствие не будет урегулировано системно на европейских рынках", — отметил он в беседе с журналистами.