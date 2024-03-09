Бунтующие польские фермеры пошли на принцип и отказались от компенсации
В Польше фермеры отказались от компенсации ради регулирования продовольствия ЕС
Протестующие в Польше фермеры отказались от компенсации и призвали изменить регулирование рынка продовольствия Евросоюза. Об этом сообщил один из лидеров митингующих в Западно-Поморском воеводстве — Эмиль Меча.
Протест польских фермеров в Варшаве. Видео © t.me / FarmersProtest
"Мы не откажемся от протеста, пока украинское, и не только украинское, а происходящее из-за пределов Евросоюза, продовольствие не будет урегулировано системно на европейских рынках", — отметил он в беседе с журналистами.
По словам Мечи, если сейчас протестующие примут компенсацию, то в сентябре "войдут в тот же самый цикл".
Как сообщал Life.ru, акции протеста фермеров продолжаются с февраля. Протестующие призывают к прекращению ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и усилению поддержки национального животноводства. Ранее через границу не пропускали и фуры с военной техникой, поставляемой Киеву Западом. При этом фермеры стали использовать не только плакаты против проводимой ЕС политики, но и пророссийские транспаранты. На этой неделе Киев согласился урезать поставки зерна в Европу, чтобы не портить отношения с Варшавой, однако потребовал от европейских стран перестать покупать сельхозпродукцию РФ.
t.me / FarmersProtest