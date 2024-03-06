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Киев согласился на зерновое требование Польши и ответил ей ультиматумом по России

Министр торговли Украины Качка: Киев ограничит импорт зерна в ЕС из-за Польши

6 марта, 10:55
Украина ограничит импорт зерна. Обложка © Freepik

Украина ограничит импорт зерна. Обложка © Freepik

Украина согласилась ограничить поставки сельскохозяйственной продукции в Европу, чтобы снять напряжение в отношениях с Польшей. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на украинского министра торговли Тараса Качку.

"Украина готова принять ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей", подчёркивается в материале.

По словам Качки, Киев готов пойти на уступки на время "переходного периода", пока торговые связи с ЕС полностью не наладятся. Однако министр отметил, что не видит вины Украины в создавшейся ситуации с зерном, так как настоящие проблемы польским фермерам якобы создаёт Россия. А значит, по мнению Качки, Европа должна прекратить покупать российскую пшеницу.

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Напомним, польские фермеры блокируют контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной с ноября 2023 года. В Киеве заявили, что на этом фоне экспорт с Украины упал на 40%. Поляки требуют ограничить или запретить провоз дешёвой украинской сельхозпродукции в ЕС и усилить поддержку национального животноводства. На польской территории зафиксировано уже несколько случаев, когда неизвестные нападают на украинские вагоны с зерном и высыпают его на рельсы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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