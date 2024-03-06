Киев согласился на зерновое требование Польши и ответил ей ультиматумом по России

Украина согласилась ограничить поставки сельскохозяйственной продукции в Европу, чтобы снять напряжение в отношениях с Польшей. Об этом сообщает газета Financial Times , ссылаясь на украинского министра торговли Тараса Качку.

"Украина готова принять ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей", — подчёркивается в материале.

По словам Качки, Киев готов пойти на уступки на время "переходного периода", пока торговые связи с ЕС полностью не наладятся. Однако министр отметил, что не видит вины Украины в создавшейся ситуации с зерном, так как настоящие проблемы польским фермерам якобы создаёт Россия. А значит, по мнению Качки, Европа должна прекратить покупать российскую пшеницу.