В Польше неизвестные высыпали из вагонов 160 тонн украинского зерна

В Польше противники поставок украинской агропродукции в Европу снова высыпали на землю зерно из железнодорожных вагонов. Об этом сообщает издание "Страна".

Инцидент произошёл в Куявско-Поморском воеводстве, которое расположено западнее Варшавы, достаточно далеко от границы с Украиной. Как заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, речь идёт о 160 тоннах. По его словам, поезд следовал в Гданьск.