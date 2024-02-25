В Польше неизвестные высыпали из вагонов 160 тонн украинского зерна
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В Польше противники поставок украинской агропродукции в Европу снова высыпали на землю зерно из железнодорожных вагонов. Об этом сообщает издание "Страна".
В Польше неизвестные высыпали украинское зерно из вагонов. Видео © Telegram / "Политика страны"
Инцидент произошёл в Куявско-Поморском воеводстве, которое расположено западнее Варшавы, достаточно далеко от границы с Украиной. Как заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, речь идёт о 160 тоннах. По его словам, поезд следовал в Гданьск.
Это не первый подобный случай с украинским зерном. Так, ранее украинское зерно высыпали из вагонов возле станции Дорохуск. После этого Украина направила ноту протеста Варшаве, требуя найти и наказать виновных.
Напомним, польские фермеры начали блокировать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной в ноябре 2023 года. В Киеве заявили, что на этом фоне экспорт с Украины упал на 40%. Поляки требуют ограничить или полностью запретить импорт дешёвой украинской сельхозпродукции и усилить поддержку национального животноводства. Сообщалось, что через границу не пропускают и фуры с военной техникой, поставляемой Украине западными партнёрами. А недавно фермеры стали использовать не только плакаты против проводимой Евросоюзом политики, но и пророссийские транспаранты.