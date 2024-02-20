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19 февраля, 22:37
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Фуры с военной техникой для ВСУ уже три дня не могут пересечь границу с Польшей

Польские фермеры на границе с Украиной перекрыли движение фур с военной техникой

Польские фуры с военной техникой на границе с Украиной. Обложка © Х / Nazar Smyk

Польские фуры с военной техникой на границе с Украиной. Обложка © Х / Nazar Smyk

Польские фермеры не пропускают через границу с Украиной фуры с военной техникой для киевского режима. Как сообщил свидетель Назар Смык в социальной сети Х, из-за блокады грузовики находятся там уже три дня.

"Мои фуры уже три дня стоят с военной техникой под границей, потому что их не пускают", — заявил он.

Польские фермеры заблокировали последний КПП с Украиной
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Ранее Life.ru писал, что польские фермеры, устраивающие протесты на границе с Украиной, не пропустили фуру с грузом для ВСУ. Очевидец на видео, опубликованном в телеграм-канале, заявил, что это целенаправленная акция. А до этого поляки при помощи болгарок высыпали зерно из грузовиков.

Алексей Соловьёв
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