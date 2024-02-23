Украина направила Польше ноту протеста
Посол Зварич: Украина отправила Польше ноту протеста из-за просыпанного зерна
Неизвестные высыпали украинское зерно из вагонов, следовавших через Польшу. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Василь Зварич
Киев отправил ноту протеста Варшаве, требуя найти и наказать виновных, которые рассыпали украинское зерно, следовавшее по железной дороге в Евросоюз. Об этом сообщил в соцсети посол Украины в Польше Василий Зварич.
"Безнаказанность неприемлема. Преступники, которые не уважают и уничтожают чужое имущество, должны быть привлечены к ответственности. Правовое государство, которым является Польша, должно действовать решительно и бескомпромиссно в таких случаях", — возмутился дипломат.
Он напомнил, что Украина отправила вагоны с зерном рапса транзитом через Польшу в Германию. Состав прошёл таможенный контроль по всем правилам. Однако утром 23 февраля на польской станции Дорохуск неизвестные открыли люки внизу вагонов — и зерно высыпалось прямо на рельсы.
Как сообщалось, польские фермеры блокируют контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной с ноября 2023 года. В Киеве заявили, что на этом фоне экспорт с Украины упал на 40%. Поляки требуют ограничить или запретить провоз дешёвой украинской сельхозпродукции в ЕС и усилить поддержку национального животноводства. Польские фермеры даже используют на протестах транспаранты с лозунгами: "Путин, разберись с Брюсселем, Украиной и нашими властями".