Украинцы пошли на нетривиальные меры в ответ на протесты польских фермеров
Протестующие украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей
Жители Украины везут на границу с Польшей сгоревшую сельхозтехнику, протестуя против блокады своей сельскохозяйственной и иной продукции. Об этом сообщило украинское издание "Апостроф".
СМИ опубликовало видео пользователя TikTok — украинского водителя Александра Климова. Это кадры с тралами, перевозящими сгоревшие в зоне боевых действий комбайны, грузовики и тракторы к КПП Долгобычев – Угринов.
Протестующие украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей. Обложка © Кадр из видео TikTok / Александр Климов
По словам Климова, "вся эта техника сгорела на тех землях, где сгорело украинское зерно". Водитель указал на дороговизну этих машин и возмутился из-за жалоб поляков на их страдания.
Напомним, польские фермеры начали блокировать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной в ноябре 2023 года. В Киеве заявили, что на этом фоне экспорт с Украины упал на 40%. Поляки требуют ограничить или полностью запретить импорт дешёвой украинской сельхозпродукции и усилить поддержку национального животноводства. Сообщалось, что через границу не пропускают и фуры с военной техникой, поставляемой Украине западными партнёрами. А недавно фермеры стали использовать не только плакаты против проводимой Евросоюзом политики, но и пророссийские транспаранты.
Кадр из видео TikTok / Александр Климов