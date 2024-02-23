Украинцы пошли на нетривиальные меры в ответ на протесты польских фермеров

Жители Украины везут на границу с Польшей сгоревшую сельхозтехнику, протестуя против блокады своей сельскохозяйственной и иной продукции. Об этом сообщило украинское издание "Апостроф".

СМИ опубликовало видео пользователя TikTok — украинского водителя Александра Климова. Это кадры с тралами, перевозящими сгоревшие в зоне боевых действий комбайны, грузовики и тракторы к КПП Долгобычев – Угринов.

Протестующие украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей. Обложка © Кадр из видео TikTok / Александр Климов