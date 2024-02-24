В Польше неизвестные высыпали украинское зерно из вагонов на железной дороге
В Польше неизвестные в третий раз повредили вагоны с украинскими бобами. Обложка © t.me / Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
Неизвестные снова повредили вагоны с агропродукцией на станции Дорохуск недалеко от границы с Польшей. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
"Третий раз повредили украинскую агропродукцию на польской железнодорожной станции Дорохуск. Сегодня около девяти утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами", — говорится в телеграм-канале ведомства.
По словам главы украинского министерства Александра Кубракова, такие подрывы — "системное уничтожение" сельскохозяйственной продукции Незалежной, которую страна поставляет в Польшу. Он отметил, что инцидент сродни спланированным диверсиям, а также добавил, что Украина призывает польские правоохранительные органы разобраться в ситуации.
Ранее Life.ru рассказывал, что Украина направила ноту протеста Варшаве, требуя найти и наказать виновных, которые рассыпали украинское зерно, следовавшее по железной дороге в Евросоюз. 23 февраля на станции Дорохуск неизвестные открыли люки внизу вагонов, из-за чего всё и высыпалось.