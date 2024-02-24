В Польше неизвестные высыпали украинское зерно из вагонов на железной дороге

Неизвестные снова повредили вагоны с агропродукцией на станции Дорохуск недалеко от границы с Польшей. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

"Третий раз повредили украинскую агропродукцию на польской железнодорожной станции Дорохуск. Сегодня около девяти утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами", — говорится в телеграм-канале ведомства.

По словам главы украинского министерства Александра Кубракова, такие подрывы — "системное уничтожение" сельскохозяйственной продукции Незалежной, которую страна поставляет в Польшу. Он отметил, что инцидент сродни спланированным диверсиям, а также добавил, что Украина призывает польские правоохранительные органы разобраться в ситуации.