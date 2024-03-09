"Не решено ни одной проблемы": Протестующие польские фермеры готовятся парализовать страну

Протестующие фермеры из Польши готовятся в среду, 20 марта, парализовать страну. Такое заявление сделал один из лидеров акции в Западно-Поморском воеводстве — Станислав Варна. В настоящее время протестующие собрались для встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Мы находимся на баррикадах два месяца. Нас не воспринимают серьёзно. Не решено ни одной проблемы. Поэтому мы решили остановить Польшу. Если с господином премьером Туском мы ничего не решим, то заблокируем всю Польшу 20 марта с 7:00 до 19:00", — подчеркнул Варна в беседе с журналистами.