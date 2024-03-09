"Не решено ни одной проблемы": Протестующие польские фермеры готовятся парализовать страну
Протестующие польские фермеры намерены 20 марта парализовать страну
Протестующие фермеры из Польши готовятся в среду, 20 марта, парализовать страну. Такое заявление сделал один из лидеров акции в Западно-Поморском воеводстве — Станислав Варна. В настоящее время протестующие собрались для встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
"Мы находимся на баррикадах два месяца. Нас не воспринимают серьёзно. Не решено ни одной проблемы. Поэтому мы решили остановить Польшу. Если с господином премьером Туском мы ничего не решим, то заблокируем всю Польшу 20 марта с 7:00 до 19:00", — подчеркнул Варна в беседе с журналистами.
По словам Варны, люди не смогут попасть на работу, в магазины, в школы и институты в результате протеста. Активист добавил, что протестующие продемонстрируют полную решительность.
Напомним, акции протеста фермеров продолжаются с февраля этого года. Основными требованиями недовольных людей является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и усиление поддержки национального животноводства. Ранее Life.ru писал, что через границу не пропускают и фуры с военной техникой, поставляемой Киеву Западом. При этом фермеры стали использовать не только плакаты против проводимой Евросоюзом политики, но и пророссийские транспаранты. На этой неделе сообщалось, что Украина согласилась урезать свои поставки зерна в Европу, чтобы не портить отношения с Варшавой, но потребовала от европейских стран прекратить покупать российскую сельхозпродукцию.
ТАСС / AP / Michal Dyjuk