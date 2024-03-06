Politico объявила Путина победителем "зерновой грызни" Украины с союзником Politico: Россия вышла победителем в торговой войне Украины и Польши из-за зерна 6 марта, 11:31 Торговая война Польши и Украины из-за зерна оказалась выгодна РФ. Обложка © ТАСС / IMAGO / Daniel Kubirski

Россия осталась в выигрыше в результате развязанной торговой войны между Польшей и Украиной из-за поставок сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает газета Politico.

"Единственным победителем торговой войны между двумя союзниками стал Путин, поскольку он проецирует мощь России как ведущего мирового экспортёра зерна", — говорится в материале.

Пока Варшава обвиняла украинцев в том, что они поставками дешёвого зерна сбивают цены в ЕС, а Киев в свою очередь требовал от польской стороны прекратить блокировать товары на границе, Москва спокойно продолжала ввозить в Европу собственную продукцию, поясняется в публикации.

Далеко не все товары из России подпали под санкции, которые в основном затронули энергоносители, напоминает автор. Поэтому, пока Польша и Украина продолжали грызню, Москва зарабатывала миллионы евро, резюмируется в статье.

Авторы Татьяна Миссуми