Премьер Польши может запечатать границу с Украиной

Польша может временно закрыть границу с Украиной и приостановить торговлю из-за непрекращающихся протестов. Об этом заявил на брифинге премьер-министр республики Дональд Туск, назвав решение болезненным.

"Мы ведём переговоры с украинской стороной о временном закрытии границы и прекращении торговли. Это будет временное решение и болезненное для обеих сторон... Польша имеет профицит торгового баланса с Украиной. Мы продаём гораздо больше", — сказал журналистам Туск.