Регион

Уведомления отключены

28 февраля, 14:31

Премьер Польши может запечатать границу с Украиной

Премьер Туск сообщил, что Польша может полностью закрыть границу с Украиной

Польша может временно закрыть границу с Украиной и приостановить торговлю из-за непрекращающихся протестов. Об этом заявил на брифинге премьер-министр республики Дональд Туск, назвав решение болезненным.

"Мы ведём переговоры с украинской стороной о временном закрытии границы и прекращении торговли. Это будет временное решение и болезненное для обеих сторон... Польша имеет профицит торгового баланса с Украиной. Мы продаём гораздо больше", сказал журналистам Туск.

По словам премьера, такая возможность будет обсуждаться на переговорах с протестующими польскими фермерами завтра, 29 февраля.

В Польше неизвестные высыпали из вагонов 160 тонн украинского зерна
В Польше неизвестные высыпали из вагонов 160 тонн украинского зерна

Напомним, польские фермеры начали блокировать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной в ноябре 2023 года. На этом фоне экспорт из Незалежной упал на 40%. Поляки требуют ограничить или полностью запретить импорт дешёвой украинской сельхозпродукции. Они не пускают через границу даже фуры с военной техникой. А недавно фермеры стали использовать не только плакаты против проводимой Евросоюзом политики, но и пророссийские транспаранты.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / Wojtek Jargilo

Андрей Бражников
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Дональд Туск
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров