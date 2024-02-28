Премьер Польши может запечатать границу с Украиной
Премьер Туск сообщил, что Польша может полностью закрыть границу с Украиной
Польша может временно закрыть границу с Украиной и приостановить торговлю из-за непрекращающихся протестов. Об этом заявил на брифинге премьер-министр республики Дональд Туск, назвав решение болезненным.
"Мы ведём переговоры с украинской стороной о временном закрытии границы и прекращении торговли. Это будет временное решение и болезненное для обеих сторон... Польша имеет профицит торгового баланса с Украиной. Мы продаём гораздо больше", — сказал журналистам Туск.
По словам премьера, такая возможность будет обсуждаться на переговорах с протестующими польскими фермерами завтра, 29 февраля.
Напомним, польские фермеры начали блокировать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной в ноябре 2023 года. На этом фоне экспорт из Незалежной упал на 40%. Поляки требуют ограничить или полностью запретить импорт дешёвой украинской сельхозпродукции. Они не пускают через границу даже фуры с военной техникой. А недавно фермеры стали использовать не только плакаты против проводимой Евросоюзом политики, но и пророссийские транспаранты.
ТАСС / ЕРА / Wojtek Jargilo