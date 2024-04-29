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29 апреля, 20:36

Белый дом: Украину не примут в НАТО в ближайшие несколько лет

Украина в ближайшие несколько лет не будет принята в Североатлантический альянс. Об этом заявил спецпомощник президента США, старший директор по стратегическому планированию в Совете нацбезопасности Белого дома Томас Райт.

По его словам, раньше, до саммита в Вильнюсе летом 2023 года, было ощущение, что вопрос о роли Украины в НАТО двоичен: она либо является членом блока, либо не является. Сейчас представление об этом расширено, хотя гарантировать вступление страны в альянс сложно, поскольку там идут военные действия. То есть это вопрос не одного года.

"Мы сможем делать шаги, которые бы укрепляли её оборону и безопасность здесь и сейчас, а также в следующие несколько лет. Чтобы, когда этот момент возникнет, когда она присоединится, она находилась в более прочном положении", — сказал Райт.

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Напомним, Киев подал заявку на вступление в Североатлантический блок в 2022 году, но с тех пор не получил весомых гарантий. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус для военных альянсов. Между тем американский Госдеп заявил, что вопрос вступления Киева не будет рассмотрен в ближайшем будущем. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что со временем Украина станет членом НАТО, вопрос упирается только в подготовку ясной дорожной карты движения к этой цели.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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