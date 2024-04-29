Белый дом: Украину не примут в НАТО в ближайшие несколько лет

Украина в ближайшие несколько лет не будет принята в Североатлантический альянс. Об этом заявил спецпомощник президента США, старший директор по стратегическому планированию в Совете нацбезопасности Белого дома Томас Райт.

По его словам, раньше, до саммита в Вильнюсе летом 2023 года, было ощущение, что вопрос о роли Украины в НАТО двоичен: она либо является членом блока, либо не является. Сейчас представление об этом расширено, хотя гарантировать вступление страны в альянс сложно, поскольку там идут военные действия. То есть это вопрос не одного года.