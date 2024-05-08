"Никаких сапог на земле": В Италии рассказали о готовящемся решении НАТО по Украине
CDS: НАТО на саммите может провозгласить отказ от ввода войск на Украину
Флаг НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
На грядущем саммите НАТО, который пройдёт в июле в Вашингтоне, могут утвердить декларацию, согласно которой страны – члены альянса откажутся от прямого вмешательства в конфликт на Украине. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.
"Никаких сапог на земле", — это одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет утверждён на саммите НАТО.
В статье указано, что речь идёт об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой. Помимо того, на саммите планируется передача председательства в Контактной группе по обороне Украины от министра обороны США к брюссельской штаб-квартире НАТО.
"Стратегия (на Украине. — Прим. Life.ru), транслируемая Соединёнными Штатами, не изменится, и в то же время западные лидеры готовятся к смене курса", — подчеркнули авторы материала.
Напомним, недавно лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис назвал возможной отправку американских военных на Украину. Он призвал не допустить такого развития событий. В Государственном департаменте отвергают это. Подобные заявления в последнее время нередко делает президент Франции Эмманюэль Макрон. В Кремле считают, что потенциальное появление западных военных на Украине лишь обострит конфликт. А зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал мировую катастрофу в случае отправки иностранных солдат на Украину.