"Никаких сапог на земле": В Италии рассказали о готовящемся решении НАТО по Украине

На грядущем саммите НАТО, который пройдёт в июле в Вашингтоне, могут утвердить декларацию, согласно которой страны – члены альянса откажутся от прямого вмешательства в конфликт на Украине. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.

"Никаких сапог на земле", — это одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет утверждён на саммите НАТО.

В статье указано, что речь идёт об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой. Помимо того, на саммите планируется передача председательства в Контактной группе по обороне Украины от министра обороны США к брюссельской штаб-квартире НАТО.