Медведев пообещал мировую катастрофу в случае отправки солдат НАТО на Украину 6 мая, 08:47 Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Если Запад рискнёт отправить свои войска в поддержку ВСУ, то Россия будет вынуждена ответить, но уже не на украинской территории. Об этом сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя призывы зарубежных политиков послать солдат на Украину.

"Хор безответственных негодяев из числа западной политической элиты, призывающей к отправке своих войск в несуществующую страну, расширяется. Теперь в нём представители Конгресса США, французское и британское руководство, отдельные безумцы из Прибалтики и Польши", — написал Медведев в телеграм-канале.

По его словам, речь уже не о весеннем обострении у иностранных чиновников, а о циничном расчёте. Политик напомнил, что Запад не только открыто говорит о необходимости присутствия натовских военных на Украине, но и предлагает Киеву ракеты для более глубоких ударов по России. Медведев подчеркнул, что для Запада это плохо закончится.

"Отправка своих войск на территорию бывшей Украины повлечёт прямое вступление их стран в войну, на которое нам придётся отвечать. И, увы, не на территории бывшей Украины", — заверил он.

Как пояснил Медведев, в этом случае наступит "мировая катастрофа" и никто из западных официальных лиц "не сможет укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит, 10". Политик напомнил, что именно из-за действий Запада Россия вынуждена планировать учения, в том числе отрабатывая вопросы применения нестратегического ядерного оружия.

Как сообщалось, Генштаб РФ по поручению президента РФ Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Манёвры проводятся в ответ на угрозы Запада и для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Авторы Татьяна Миссуми