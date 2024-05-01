Медведев заявил, что у России есть всё необходимое для победы

Россия обладает всем необходимым для успеха и обязательно одержит победу. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поздравляя жителей страны с 1 Мая.

По его словам, у нашей страны есть всё необходимое — технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели.

"Победа будет за нами!" — подчеркнул политик на своей странице во "ВКонтакте".

Медведев также указал, что российские заводы выпускают сегодня грозное вооружение, "перед которым трепещут наши враги". При этом он заметил, что РФ производит оружие "не вместо, а вместе со всем, что нужно нашей стране для благополучной жизни".

Свой пост Медведев сопроводил картинкой, напоминающей плакаты советской эпохи. На ней изображены рабочий с молотом и наковальней и Владимир Зеленский в нацистской форме, которого сносит снарядами, выходящими из-под молота рабочего. Надпись на изображении гласит: "Каждый удар молота — удар по врагу".

Картинка, которую опубликовал Дмитрий Медведев. Фото © VK / Дмитрий Медведев