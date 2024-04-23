Медведев призвал создать новый прогноз научно-технологического развития России
План научно-технологического развития России до 2030 года необходимо сформировать на совершенно новой основе. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания президиума президентского Совета по науке и образованию.
Заседание президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Видео © VK / Дмитрий Медведев
"Прогноз научно-технологического развития России на период до 2030 года был утверждён 10 лет назад. Сейчас его надо не просто корректировать, а формировать на принципиально новой основе. Учитывать актуальную ситуацию и глобальные перемены последних лет", — написал политик на своей странице в VK.
По его словам, современный прогноз научно-технологического развития России необходимо сделать продуманным и практическим материалом. В нём должна присутствовать синергия двух аспектов — стратегического документа и его практического применения. Кроме того, следует поставить максимально чёткие ориентиры, просчитать риски и постараться их нивелировать.
Политик отметил, что это поможет успешно реализовать все важнейшие госпрограммы и национальные проекты, о которых объявлял ранее президент Владимир Путин.
Как уже рассказывал Life.ru, речь идёт о таких нацпроектах, как "Семья", "Экономика данных", "Молодёжь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Демография", "Кадры" и "Культура". Российский лидер также поручил кабмину подумать над разработкой принципов подготовки новых нацпроектов и определить механизмы их финансирования. Сделать это необходимо до 30 апреля, а затем последует обсуждение итогов работы кабинета министров.
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