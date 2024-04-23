Медведев призвал создать новый прогноз научно-технологического развития России

План научно-технологического развития России до 2030 года необходимо сформировать на совершенно новой основе. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания президиума президентского Совета по науке и образованию.

Заседание президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Видео © VK / Дмитрий Медведев

"Прогноз научно-технологического развития России на период до 2030 года был утверждён 10 лет назад. Сейчас его надо не просто корректировать, а формировать на принципиально новой основе. Учитывать актуальную ситуацию и глобальные перемены последних лет", — написал политик на своей странице в VK.

По его словам, современный прогноз научно-технологического развития России необходимо сделать продуманным и практическим материалом. В нём должна присутствовать синергия двух аспектов — стратегического документа и его практического применения. Кроме того, следует поставить максимально чёткие ориентиры, просчитать риски и постараться их нивелировать.