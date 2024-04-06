Нацпроект "Культура" помог обновить материальную базу учреждений культуры ДНР
Благодаря нацпроекту "Культура" материальная база учреждений культуры ДНР обновлена на сумму свыше 379 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта.
В 27 детских школах искусств впервые за последние 30 лет появились новые клавишные, струнные, народные, духовые и ударные музыкальные инструменты. Также школы искусств получили необходимые для занятий ноутбуки, интерактивные панели, проекторы, акустические системы, мольберты, предметы натюрмортного фонда, нотный педагогический репертуар и учебную литературу.
Помимо ДШИ, в регионе модернизировано 3 библиотеки, поставлено 8 автоклубов, переоборудовано 4 кинозала. Современное оборудование появилось в 23 региональных и муниципальных музеях ДНР.
А ранее Life.ru рассказывал, как учащиеся Луганской академии культуры и искусств имени М. Матусовского проходят практику в главном киноархиве страны — Госфильмофонде. Они знакомятся с работой отдела цифровой реставрации, бумажного архива, библиотеки аналитического департамента.
Shutterstock / FOTODOM