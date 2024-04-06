Ольга Любимова поздравила Луганский академический театр кукол с 85-летием

Министр культуры Ольга Любимова поздравила с 85-летием Луганский академический театр кукол, на долю которого не раз выпадали испытания, но коллектив не прекращал свою деятельность ни во время Великой Отечественной войны, ни в новейшей истории. Театр по праву завоевал безусловную любовь нескольких поколений юных зрителей.

"Сегодня театр активно гастролирует, участвует в фестивальном движении. И главное – мамы и папы, бабушки и дедушки продолжают приводить на спектакли своих детей и внуков. Здесь для них открывается удивительный мир, наполненный главными жизненными ценностями: добром, дружбой, любовью, теплом семьи", - сказала Ольга Любимова.

Министр пожелала коллективу театра вдохновения, новых творческих свершений и ярких премьер.

В рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России артисты Луганского академического театра кукол в 2023 году посетили с гастролями Саратов, Ульяновск, Пенза, Тамбов, Воронеж, Липецк, Мордовия и представили 22 спектакля.