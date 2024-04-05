Гергиев привёз фестиваль "Гений места" на родину Римского-Корсакова — в Тихвин

В Тихвине, на родине великого русского композитора и педагога Николая Андреевича Римского-Корсакова, завершился масштабный фестиваль "Гений места", старт которому был дан ещё 22 марта. Фестиваль проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

4 апреля в Полковой церкви Государственного мемориального дома-музея композитора состоялся камерный концерт солистов оперы Мариинского театра — Екатерина Савинкова, Гамид Абдулов, Зинаида Царенко и Анатолий Михайлов исполнили романсы композитора и фрагменты из его опер. Концертмейстер — Григорий Якерсон. А вечером на сцене Дворца культуры им. Н. А. Римского-Корсакова Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева представил оркестровые и вокальные фрагменты из опер "Царская невеста", "Сказка о царе Салтане" и "Снегурочка", а также красочную симфоническую сюиту "Шехеразада". В вечернем концерте также приняли участие солистки Зинаида Царенко и Екатерина Савинкова.







"Тихвин является уникальным русским городом, древним. И мы считаем дни и часы, которые здесь проводим, для нас — драгоценными", — сказал художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев.

Следующим городом фестиваля "Гений места" станет Псков — родина Модеста Петровича Мусоргского, о датах проведения будет объявлено дополнительно. Всего в программу "Гения места" в этом году вошло пять городов: Тихвин, Псков, Воткинск, Смоленск и Ломоносов (Ораниенбаум).