Стартовал приём проектов на второй конкурс президентских грантов в 2024 году

Фонд президентских грантов начал приём проектов на второй конкурс 2024 года. К участию приглашаются некоммерческие организации со всей России, зарегистрированные не позднее 15 сентября 2023 года и не имеющие представителей органов власти в составе учредителей. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

По словам организаторов, организации из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которым 15 марта не исполнился год, могут запрашивать до пяти миллионов рублей. Заявки на конкурс будут приниматься до 23:30 (по московскому времени) 15 марта.

"В этом конкурсе введено ограничение на подачу заявок от победителей только что завершившегося первого конкурса 2024 года, если сроки реализации победившего проекта выходят за 2024 год", — пояснили в пресс-службе фонда.

По словам организаторов, итоги конкурса будут подведены в июне, а поддержанные проекты смогут стартовать с 1 июля. Вся информация по участию в конкурсе доступна на сайте организации в соответствующем разделе.