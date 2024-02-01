Стартовал приём проектов на второй конкурс президентских грантов в 2024 году
Фонд президентских грантов начал приём проектов на второй конкурс 2024 года. К участию приглашаются некоммерческие организации со всей России, зарегистрированные не позднее 15 сентября 2023 года и не имеющие представителей органов власти в составе учредителей. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
По словам организаторов, организации из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которым 15 марта не исполнился год, могут запрашивать до пяти миллионов рублей. Заявки на конкурс будут приниматься до 23:30 (по московскому времени) 15 марта.
"В этом конкурсе введено ограничение на подачу заявок от победителей только что завершившегося первого конкурса 2024 года, если сроки реализации победившего проекта выходят за 2024 год", — пояснили в пресс-службе фонда.
По словам организаторов, итоги конкурса будут подведены в июне, а поддержанные проекты смогут стартовать с 1 июля. Вся информация по участию в конкурсе доступна на сайте организации в соответствующем разделе.
Напомним, первый конкурс Фонда президентских грантов проходил с сентября 2023 года по январь 2024-го. По его результатам в этом году свыше 1500 социально ориентированных НКО получат деньги на финансирование своих проектов, общая сумма оценивается почти в 4,3 миллиона рублей.
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