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Президентские гранты получат 1559 победителей первого конкурса 2024 года

12 января, 14:08
Президентские гранты по итогам первого конкурса 2024 г. получат 1559 НКО. Обложка © президентскиегранты.рф

Президентские гранты по итогам первого конкурса 2024 г. получат 1559 НКО. Обложка © президентскиегранты.рф

В этом году свыше 1500 социально ориентированных НКО получат деньги на финансирование своих проектов по результатам конкурса Фонда президентских грантов, общая сумма оценивается почти в 4,3 миллиона рублей. Об этом сказал первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Мы приняли решение о том, что у нас получают поддержу 1559 проектов из 84 регионов нашей страны на общую сумму 4 млрд 365 млн рублей. Это только федеральное финансирование, по федеральному конкурсу. Кроме того, мы приняли решение о выделении ещё двух миллиардов рублей на поддержку региональных конкурсов", — уточнил он по итогам заседания координационного комитета фонда.

Кириенко подчеркнул, что всего из федерального бюджета такие некоммерческие организации получат порядка шести миллиардов рублей.

Фонд президентских грантов назвал 100 лучших завершённых проектов
Фонд президентских грантов назвал 100 лучших завершённых проектов

Ранее сообщалось, что некоммерческие организации по всей России за 2023 год получили с помощью Фонда президентских грантов ресурсы на запуск восьми тысяч проектов. Их общий бюджет превысил 19 миллиардов рублей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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