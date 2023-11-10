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10 ноября, 14:31

Фонд президентских грантов назвал 100 лучших завершённых проектов

Координационный комитет выбрал 100 лучших проектов, реализованных при поддержке Фонда президентских грантов до конца 2022 года. В этом году оценке подлежало четыре тысячи инициатив. В их реализации были задействованы 317 тысяч добровольцев, а их добрые дела охватили миллионы благополучателей. Эти проекты получили более 29 тысяч оценок, в которых учтено мнение независимых экспертов, представителей федеральной и региональных общественных палат, органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, граждан с активной жизненной позицией и благополучателей — тех людей, ради кого проекты и были задуманы.

"85% проектов признано реализованными успешно, 12% — удовлетворительно. 3% команд не смогли справиться со взятыми на себя обязательствами", — сообщили Лайфу в пресс-службе Фонда президентских грантов.

Среди лучших оказался проект "Точка опоры". Это центр кризисной поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из Ульяновской области. Ему был предоставлен грант почти на 3 млн рублей, которые потратят на организацию комплексной помощи более чем 500 малообеспеченным семьям. Другой заметный проект из топ-100 — это "Шаг в бессмертие", военно-историческая реконструкция подвигов героев из ХМАО в годы Великой Отечественной войны. Грант — тоже в размере почти 3 млн — выделен не только на масштабное представление с военно-историческим и патриотическим уклоном: перед ним зрителей обещают ознакомить с реальными образцами обмундирования, вооружения и техники. Будут организованы тематические площадки, посвящённые различным периодам Великой Отечественной войны, а также современному периоду. В список лучших вошёл интересный проект из Брянска — мобильный отряд "Школа безопасности". 1,3 млн рублей было выделено на вовлечение школьников из старших классов и студентов средних и высших учебных заведений в возрасте от 14 до 25 лет в команды добровольцев-инструкторов, членов мобильных отрядов. А команда проекта "Маленький шаг к большой победе" из Красноярска создала комфортную среду для спортсменов с интеллектуальными нарушениями, занятия проводятся систематически круглый год. Тренировки посещают 25 детей и взрослых от семи до 30 лет, привлекаются новые ребята. Участники разделены на три группы по возрасту и развитию. Самые младшие игроки начинают с основ дисциплины, формирования спортивных привычек, старшая группа отрабатывает правила игры в футбол, приёмы ведения мяча. На тренировках и внутренних соревнованиях для ребят создаётся "ситуация успеха", их поддерживают и хвалят тренеры, награждают на всех мероприятиях. Это мотивирует как спортсменов, так и родителей, даёт импульс к новым ступеням развития.

Гранты Президентского фонда культурных инициатив получат свыше 300 проектов

Гранты Президентского фонда культурных инициатив получат свыше 300 проектов

Ранее Лайф рассказывал, что стартовал приём проектов, которые претендуют на получение финансирования от Фонда президентских грантов в 2024 году. Заявки на первый конкурс будут принимать до 23:30 мск 16 октября.

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Vk / Фонд президентских грантов

Алексей Берковиц
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