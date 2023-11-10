Фонд президентских грантов назвал 100 лучших завершённых проектов

Координационный комитет выбрал 100 лучших проектов, реализованных при поддержке Фонда президентских грантов до конца 2022 года. В этом году оценке подлежало четыре тысячи инициатив. В их реализации были задействованы 317 тысяч добровольцев, а их добрые дела охватили миллионы благополучателей. Эти проекты получили более 29 тысяч оценок, в которых учтено мнение независимых экспертов, представителей федеральной и региональных общественных палат, органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, граждан с активной жизненной позицией и благополучателей — тех людей, ради кого проекты и были задуманы.

Среди лучших оказался проект "Точка опоры". Это центр кризисной поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из Ульяновской области. Ему был предоставлен грант почти на 3 млн рублей, которые потратят на организацию комплексной помощи более чем 500 малообеспеченным семьям. Другой заметный проект из топ-100 — это "Шаг в бессмертие", военно-историческая реконструкция подвигов героев из ХМАО в годы Великой Отечественной войны. Грант — тоже в размере почти 3 млн — выделен не только на масштабное представление с военно-историческим и патриотическим уклоном: перед ним зрителей обещают ознакомить с реальными образцами обмундирования, вооружения и техники. Будут организованы тематические площадки, посвящённые различным периодам Великой Отечественной войны, а также современному периоду. В список лучших вошёл интересный проект из Брянска — мобильный отряд "Школа безопасности". 1,3 млн рублей было выделено на вовлечение школьников из старших классов и студентов средних и высших учебных заведений в возрасте от 14 до 25 лет в команды добровольцев-инструкторов, членов мобильных отрядов. А команда проекта "Маленький шаг к большой победе" из Красноярска создала комфортную среду для спортсменов с интеллектуальными нарушениями, занятия проводятся систематически круглый год. Тренировки посещают 25 детей и взрослых от семи до 30 лет, привлекаются новые ребята. Участники разделены на три группы по возрасту и развитию. Самые младшие игроки начинают с основ дисциплины, формирования спортивных привычек, старшая группа отрабатывает правила игры в футбол, приёмы ведения мяча. На тренировках и внутренних соревнованиях для ребят создаётся "ситуация успеха", их поддерживают и хвалят тренеры, награждают на всех мероприятиях. Это мотивирует как спортсменов, так и родителей, даёт импульс к новым ступеням развития.