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28 сентября, 17:12

Гранты Президентского фонда культурных инициатив получат свыше 300 проектов

Грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) по итогам спецконкурса 2023 года получат 303 проекта из 73 регионов страны, сообщает пресс-служба фонда.

"По итогам независимой экспертной оценки проектов поддержку получат 303 инициативы из 73 регионов РФ. Среди лидеров по утверждённой сумме грантов — Москва, Санкт-Петербург, Камчатский край, Московская, Челябинская, Иркутская области, Донецкая Народная Республика, Самарская область, Ставропольский край и Республика Крым. Общая утверждённая сумма грантовой поддержки — около одного миллиарда 620 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Как уточняется, в тематическом направлении "Гордимся героями и достижениями России" поддержано 118 проектов. В направлении "Народное единство" — 98 проектов. Ещё в одном направлении — "Новые возможности" — утверждены 24 проекта. А направления "Победа будет за нами!" и "Сила согласия" представлены 35 и 28 проектами-победителями соответственно.

"Завершившийся спецконкурс Президентского фонда культурных инициатив открыл нам 303 проекта из разных регионов России, все они свидетельствуют о том, что патриотические идеи в творчестве испытывают подъём. Это важно. Многие проекты делаются молодыми людьми для таких же молодых, и в этом, несомненно, наше будущее", — отметил в беседе с Лайфом поэт, заслуженный деятель искусств РФ, член Экспертного совета конкурсов ПФКИ Влад Маленко.

Он также добавил, что нисколько не сомневается в реализации проектов-победителей, поскольку все инициативы прошли строгий экспертный отбор. В целом, по словам Маленко, спецконкурс помог сформировать в России сильное культурное сообщество, которое знает, как провести яркие мероприятия, сделав это по всем грантовым правилам.

Глава фонда культурных инициатив рассказал, кому могут дать президентский грант

Глава фонда культурных инициатив рассказал, кому могут дать президентский грант

Ранее Лайф рассказывал о том, что стартовал приём проектов, которые претендуют на получение финансирования от Фонда президентских грантов в 2024 году. Заявки на первый конкурс будут принимать до 23:30 мск 16 октября.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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