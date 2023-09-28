Гранты Президентского фонда культурных инициатив получат свыше 300 проектов

Грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) по итогам спецконкурса 2023 года получат 303 проекта из 73 регионов страны, сообщает пресс-служба фонда.

"По итогам независимой экспертной оценки проектов поддержку получат 303 инициативы из 73 регионов РФ. Среди лидеров по утверждённой сумме грантов — Москва, Санкт-Петербург, Камчатский край, Московская, Челябинская, Иркутская области, Донецкая Народная Республика, Самарская область, Ставропольский край и Республика Крым. Общая утверждённая сумма грантовой поддержки — около одного миллиарда 620 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Как уточняется, в тематическом направлении "Гордимся героями и достижениями России" поддержано 118 проектов. В направлении "Народное единство" — 98 проектов. Ещё в одном направлении — "Новые возможности" — утверждены 24 проекта. А направления "Победа будет за нами!" и "Сила согласия" представлены 35 и 28 проектами-победителями соответственно.

"Завершившийся спецконкурс Президентского фонда культурных инициатив открыл нам 303 проекта из разных регионов России, все они свидетельствуют о том, что патриотические идеи в творчестве испытывают подъём. Это важно. Многие проекты делаются молодыми людьми для таких же молодых, и в этом, несомненно, наше будущее", — отметил в беседе с Лайфом поэт, заслуженный деятель искусств РФ, член Экспертного совета конкурсов ПФКИ Влад Маленко.

Он также добавил, что нисколько не сомневается в реализации проектов-победителей, поскольку все инициативы прошли строгий экспертный отбор. В целом, по словам Маленко, спецконкурс помог сформировать в России сильное культурное сообщество, которое знает, как провести яркие мероприятия, сделав это по всем грантовым правилам.