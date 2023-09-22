Глава фонда культурных инициатив рассказал, кому могут дать президентский грант

В конкурсах на получение президентских грантов довольно большая конкуренция, поскольку заявки на получение подают много желающих. Об этом в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!" рассказал гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов рассказал о том, кто получает президентские гранты. Видео © VK / "Дайте сказать!"

По его словам, за два года существования фонда на получение гранта было подано более 60 тысяч заявок, из них поддержано 6016. Творческие люди со всей страны могут получить деньги по собственной инициативе, но это "конкурентная история", отметил Карманов.

"За каждой заявкой стоит команда. Мечта, идея. Но это самые сильные, которые победили в конкурсе. Где-то примерно один проект на 10 мест, то есть 1:10. Причём это неважно, это и на федеральном уровне, и на региональном. Вот от региона подаётся 500 заявок, 50 где-то примерно заявок выигрывает. Но это конкуренция, действительно", — сказал он.

При этом Карманов подчеркнул, что в борьбе за гранты конкурируют именно команды. Именно они имеют возможность победить. По словам главы фонда, среди получивших гранты есть проекты и про кино, и про поэзию, и про театральное искусство, и про многое другое.

"Вообще, у нас в уставе написано, что мы созданы для всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных и творческих индустрий", — добавил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив.

Полный выпуск ток-шоу "Дайте сказать!" с Романом Кармановым можно посмотреть в соцсети "ВКонтакте". На YouTube же без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.