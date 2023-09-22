Глава фонда культурных инициатив дал совет Дане Милохину, который никак не решит, возвращаться или нет
Роман Карманов: Возвращающимся в РФ артистам сначала стоит заявить свою позицию
Артистам, блогерам и другим медийным персонам, которые покинули Россию, а сейчас хотят вернуться, стоит сначала заявить свою позицию, написать песни, выпустить клипы. Такой совет в шоу "Дайте сказать!" гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов дал "возвращенцам", в частности тиктокеру Дане Милохину.
"Это всё довольно инфантильно. Потому что мы с вами живём в мире, когда можно никуда не приехать, а свою позицию заявить. А это получается так: ты приехал, ну что, приняли или не приняли? Если приняли, то пойду чего-нибудь сделаю. А если не приняли, то я, наверное, обратно пойду. Нет, если ты позицию заявляешь, то ты сначала делай: у тебя же есть социальные сети, возможность клип записать, ещё что-то. А потом с этим самым и прибывай", — прокомментировал Карманов возвращение Милохина в Россию.
Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов — об уехавших артистах. Видео © Vk.com / "Дайте сказать!"
Карманов посоветовал таким "возвращающимся" съездить в госпитали, на передовую, пообщаться с бойцами СВО, прежде чем приходить к поклонникам и бывшему работодателю.
Полный выпуск с Романом Кармановым смотрите во "ВКонтакте".
Как ранее писал Лайф, Даня Милохин ненадолго прилетел на родину после скандалов с гимном Украины и тюрьмой, но затем вновь экстренно покинул страну. Многие уверены, что тиктокер испугался призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию. Сам блогер позже отшутился, что уехал из-за холодной погоды.