Глава фонда культурных инициатив дал совет Дане Милохину, который никак не решит, возвращаться или нет

"Это всё довольно инфантильно. Потому что мы с вами живём в мире, когда можно никуда не приехать, а свою позицию заявить. А это получается так: ты приехал, ну что, приняли или не приняли? Если приняли, то пойду чего-нибудь сделаю. А если не приняли, то я, наверное, обратно пойду. Нет, если ты позицию заявляешь, то ты сначала делай: у тебя же есть социальные сети, возможность клип записать, ещё что-то. А потом с этим самым и прибывай", — прокомментировал Карманов возвращение Милохина в Россию.