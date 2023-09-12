Путин призвал уехавших артистов оставаться там, а не "капать на мозги" в России

Уехавшим из России талантливым людям лучше оставаться за границей, а не "капать на мозги" россиянам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Если талантливый человек, который мог бы здесь что-то сделать, уехал, наверное, что-то мы потеряли. Но, с другой стороны, я честно скажу, может, лучше он тогда пускай и делает там, за границей, интересы которой он хочет обслуживать, чем здесь будет капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности", — сказал он.