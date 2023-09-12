Путин: Никто не закрывал дорогу назад для уехавших из страны россиян
Никто не закрывал дорогу назад для уехавших из страны россиян, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, они сами приняли такое решение.
"Никто [дорогу назад] не закрывал — они же сами поехали", — сказал он.
Также Владимир Путин раскрыл число деятелей культуры, уехавших из страны. По его словам, речь идёт о 160–170 персонах, несогласных с политикой властей.
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