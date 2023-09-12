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12 сентября, 08:43

Путин: Никто не закрывал дорогу назад для уехавших из страны россиян

Никто не закрывал дорогу назад для уехавших из страны россиян, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, они сами приняли такое решение.

"Никто [дорогу назад] не закрывал — они же сами поехали", сказал он.

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Также Владимир Путин раскрыл число деятелей культуры, уехавших из страны. По его словам, речь идёт о 160170 персонах, несогласных с политикой властей.

Обложка ©

Getty Images / Davit Kachkachishvili

Александр Юнашев
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