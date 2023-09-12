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12 сентября, 08:38

Путин: Из России уехали 160–170 деятелей культуры, несогласных с политикой

Россию покинули более 150 культурных деятелей, выразивших несогласие с политикой российского государства. Такие данные в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) привёл президент РФ Владимир Путин.

"По разным подсчётам, это те же журналисты и подсчитывают, примерно 160–170 деятелей культуры выехали за рубеж. Они не согласны с политикой российского государства", — сказал глава государства.

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Ранее Лайф рассказывал, что в мае президент России Владимир Путин поручил кабмину создать все необходимые условия для снижения оттока населения страны за рубеж. Согласно указу главы государства о внесении изменений в Концепцию государственной миграционной политики РФ, в прошлом году число уехавших из страны граждан увеличилось.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Александр Юнашев
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