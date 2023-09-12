Путин: Из России уехали 160–170 деятелей культуры, несогласных с политикой

Россию покинули более 150 культурных деятелей, выразивших несогласие с политикой российского государства. Такие данные в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) привёл президент РФ Владимир Путин.

"По разным подсчётам, это те же журналисты и подсчитывают, примерно 160–170 деятелей культуры выехали за рубеж. Они не согласны с политикой российского государства", — сказал глава государства.