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Опубликовано 12 сентября 2023, 08:32

Путин заявил, что нельзя допускать образования мигрантских гетто в России

Необходимо аккуратно подходить к ситуации с притоком мигрантов в России, заявил президент страны Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, нельзя допустить появления гетто.

Так, модератор сессии Илья Доронов заявил, что в ряде стран образуются целые районы мигрантов, в которые не может попасть даже полиция. На это глава государства ответил, что "мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране".

"Это очень чувствительный момент в российском государстве", отметил он.

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Также Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не выступала в роли колонизатора. По его словам, наша страна всегда руководствовалась принципом равноправных отношений с другими странами и народами. Чего нельзя сказать о Западе.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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