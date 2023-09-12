Путин заявил, что нельзя допускать образования мигрантских гетто в России
Необходимо аккуратно подходить к ситуации с притоком мигрантов в России, заявил президент страны Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, нельзя допустить появления гетто.
Так, модератор сессии Илья Доронов заявил, что в ряде стран образуются целые районы мигрантов, в которые не может попасть даже полиция. На это глава государства ответил, что "мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране".
"Это очень чувствительный момент в российском государстве", — отметил он.
Также Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не выступала в роли колонизатора. По его словам, наша страна всегда руководствовалась принципом равноправных отношений с другими странами и народами. Чего нельзя сказать о Западе.
ТАСС / Михаил Метцель