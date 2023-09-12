Путин: Африканцы помнят, как их детей возили в Европу в клетках даже в 1950-х

Жители Африки помнят, как их детей возили в Европу показывать в клетках даже в 1950-х годах, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, такое происходило, в частности, в Бельгии.

"Ещё в 1957 году, вот мне фотографии показывали недавно, в европейские страны, скажем, в ту же Бельгию, привозили из Африки людей в клетках. Без слёз смотреть невозможно. Дети в клетках сидят, их выставляли напоказ. В клетках привезли людей и показывали, напоказ выставили, в том числе целыми семьями, и отдельно детей в клетках держали. Ну как это можно забыть? В Африке это никто не забудет", — сказал он.

В то же время наша страна, сотрудничая с Африкой, помогала ей, отметил глава государства.