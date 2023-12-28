Благодаря президентской грантовой поддержке за год запущено 8000 соцпроектов

Некоммерческие организации по всей России за 2023 год получили с помощью Фонда президентских грантов ресурсы на запуск восьми тысяч проектов. Их общий бюджет превысил 19 миллиардов рублей.

Примечательно, что инициативы, реализуемые за счёт грантов, охватывают самые разнообразные виды деятельности НКО. Сюда входят и забота о здоровье, и работа с людьми с ограниченными возможностями, а также поддержка семей, помощь тем, кто оказался в трудной ситуации, сохранение исторической памяти и защита природы.

В 2023 году особое внимание привлекали вопросы, связанные с поддержкой новых регионов РФ. В них реализуется 211 социальных проектов, а вклад фонда составил 1,3 миллиарда рублей. Один из самых больших грантов в 39 миллионов рублей выделен благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", которая оказывает медицинскую и гуманитарную помощь.

А "Институту развития ребёнка и семьи "Семь-я" из Луганска выделили 3,6 миллиона рублей на проект, связанный с психолого-педагогической помощью дошкольникам из семей участников специальной военной операции. Для каждого ребёнка разработана индивидуальная коррекционная программа.

"Союз женщин Донбасса" получил грант на 3,5 миллиона рублей на проект по реабилитации демобилизованных участников СВО "Один за всех и все за одного". Бывшие военнослужащие, получившие ранения, проходят процедуры и занимаются лечебной физкультурой.

Активнее стали и НКО, работающие в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи. Только в двух конкурсах 2023 года 305 проектов получили поддержку на 645 миллионов рублей. Так, благотворительный фонд "Сердолик" из Алтайского края продолжает реконструировать Белоярскую крепость, которая была построена в 1717 году. Отметим, что это одно из первых русских оборонительных сооружений на территории региона.

Организации "Развитие интеллектуального и творческого потенциала детей и молодёжи туйгун (отличник)" из Якутии выделили 1,2 миллиона рублей на проект "Юные патриоты — будущие защитники Родины". Его участники проходят уроки мужества, а также участвуют в учебных курсах по пилотированию квадрокоптеров, организации мемориальной акции "Здесь жил ветеран Великой Отечественной войны" и в военно-спортивных соревнованиях.

Для улучшения проектов специалисты фонда в этом году провели 60 мероприятий, в которых участвовало 18 тысяч человек. Причём для начинающих участников конкурсов президентских грантов на сайте фонда доступен бесплатный курс по социальному проектированию. Все поддержанные инициативы сотрудники фонда сопровождают на протяжении всего периода их реализации: за каждым проектом закрепляется персональный куратор, также для участников предусмотрены консультации.